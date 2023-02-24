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Сільськогосподарські підприємства зможуть подати заявку на бронювання військовозобов’язаних працівників

23.02.2023 / 17:33
Сільськогосподарські підприємства, які не мають мобілізаційного завдання і мають більш як 50 працівників, обробляють понад 1 га землі, зможуть подати заявку на бронювання військовозобов’язаних працівників через Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час наради з керівниками структурних підрозділів обласних військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій із питань агропромислового розвитку, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

«Оновлений порядок важливий. Він зараз фактично передбачає два основні типи подання документів на бронювання: перший – це підприємства, в яких є мобілізаційне завдання, вони подаються через ОВА; другий – підприємства, які такого завдання не мають. Останні будуть поділені на дві підкатегорії: агропідприємства, які мають понад 50 працівників, і ті, які обробляють більш як 1 тис. га, подаватимуться через Мінагрополітики», – сказав він.

Висоцький зазначив, що 27 січня цього року було ухвалено новий порядок і зараз всі заявки приймаються тільки відповідно до нього.

Крім того, під час наради було порушено питання безоплатної передачі в приватну власність земельних ділянок членам фермерського господарства, яким вона належить на праві постійного користування шляхом «розпаювання».

Заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець роз'яснила, що на період воєнного стану зупинена безоплатна приватизація для юросіб. Винятки для приватизації земель встановлені виключно на два випадки: якщо у власності перебуває будівля або споруда, і якщо такі земельні ділянки були передані громадянам у користування до набрання чинності Земельного кодексу.

мобілізація, Висоцький
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