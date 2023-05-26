Bloomberg: Євросоюзу вдалося фактично відмовитися від поставок дизельного палива з росії

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Деякі експерти спочатку очікували, що ЄС не вдасться диверсифікувати поставки, що поставило б під загрозу доступність палива. Але імпорт з інших країн різко зріс. Згідно з даними, зібраними аналітичною компанією Vortexa Ltd, загальна кількість надходжень дизельного палива та газойлю у травні зросте до чотиримісячного максимуму — до близько 1,25 мільйона барелів на день.

Поставки ДП в ЄС відповідають показникам минулого року, коли їхній рівень вважався "нормальним".

Очікується, що потік із Саудівської Аравії досягне нового максимуму у близько 324 000 барелів на день, тоді як потік із США буде найвищим із серпня 2020 року.

Водночас аналітики прогнозують, що поставки з Азії планують скоротити через менші потоки з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельних вантажів з Індії.