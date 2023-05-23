Мельничук: В Україні можуть запровадити обов’язкову реструктуризацію кредитів

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що це стосується українців, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи. Це розповсюджується на громадян, місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія.

«Законопроєкт спрямований на комплексне вирішення проблеми нарахування надмірних та непропорційно великих процентів за договорами про споживчий кредит у споживачів, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія», – зазначив він.

Відповідну рекомендацію щодо змін до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту надав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.