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Аграрії попереджають про глибоку кризу у сільському господарстві України

11.04.2023 / 16:28
Аграрні асоціації попереджають, що українське сільське господарство рухається до глибокої системної кризи. Втім, найбільша проблема, яку сьогодні потрібно вирішувати, полягає у ліквідності бізнесу.

Таку думку «Главкому» висловив міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський.

«Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі. Звичайно, це спричинило певну кризу і зрозуміло, що у нас в умовах війни зменшилося кредитування галузі. Основна проблема у них зараз – із ліквідністю. Нема достатніх коштів, які необхідні для максимально ефективного ведення бізнесу», – коментує посадовець.

Що стосується продовження програм пільгового кредитування, то вони зараз діють, і аграрії  можуть ними скористатись.

«Є програма пільгового кредитування «5-7-9»: минулого року розмір державних гарантій для аграріїв складав 80% від суми кредиту, цього року – 50%», – радить Сольський.  На його думку, такі програми дають можливість аграріям легше взяти кредит, особливо коли є проблеми з заставами.

Нагадаємо, фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін. Про це пише Associated Press.

Сольський, аграрії
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