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В РПЦ обеспокоены тем, что власть в Украине не отметила антицерковные законы

19.04.2021 / 13:20
В РПЦ обеспокоены тем, что власть в Украине не отметила антицерковные законы
Источник: patriarchia.ru
Цель принятия этого закона - дискриминировать каноническую Украинскую Православную Церковь и в ситуации политического противостояния между Украиной и Россией, по сути, объявить ее вне закона

Принятый при Петре Порошенко закон, который дискриминирует Украинскую Православную Церковь до сих пор не отменен.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя переданную Президенту Украины петицию с подписями более миллиона человек об отмене дискриминационных законов, направленных против канонической Церкви.

«Миллион подписей - это очень много, это население целого большого города. И в данном случае речь идет о верующих, которые собирали подписи не в Интернете, а ставили реальные подписи на листах бумаги», - отметил митрополит Иларион.

Архипастырь напомнил, что во времена пребывания на президентском посту Петра Порошенко был принят дискриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая центр за пределами Украины, должна в своем именовании иметь название этого центра. Пользуясь принятым законом, власти собирались принудительно переименовать крупнейшую конфессию Украины - Украинскую Православную Церковь - в «Российскую Православную Церковь в Украине».

«Но Украинская Православная Церковь выступает против этого по целому ряду причин. Во-первых, реальный центр этой Церкви находится не в Москве - он находится в Киеве. Это самоуправляемая Церковь, которая самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику, без согласования с Москвой выбирает своих архиереев, сама выбирает главу своей Церкви. Она никоим образом не зависима от Русской Церкви - ни в финансовом, ни в административном, ни в каком-либо ином отношении. То есть это национальная Церковь Украины, и переименовывать ее в «Российскую Церковь» совершенно несправедливо. Она состоит не из россиян, а из украинцев, ее члены - это украинцы по паспорту, по рождению, это патриоты своей страны» - подчеркнул митрополит Иларион.

Цель принятия этого закона - дискриминировать каноническую Украинскую Православную Церковь и в ситуации политического противостояния между Украиной и Россией, по сути, объявить ее вне закона, констатировал глава ОВЦС МП.

Он упомянул о том, что при Владимире Зеленском выполнение данной законодательной нормы было приостановлено, но сам закон до сих пор не отменен. «Вот почему верующие Украинской Православной Церкви собирали подписи по всей стране с просьбой к президенту о том, чтобы отменить этот дискриминационный закон», - подытожил митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: Inpress.ua
власть, дискриминация, Закон, РПЦ, УПЦ
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