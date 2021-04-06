В УПЦ отметили, что от дискриминационной политики власти страдают миллионы украинцев

После выборов Президента в Украине появилась надежда на отмену антицерковной политики, но она не оправдалась.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в своем интервью в прямом эфире телеканала «Наш».

«Украина недавно вынесла электоральный приговор тому Президенту, который вмешивался в религиозное пространство. История никогда не «оставляет без внимания» персон, которые воюют против Церкви. Неудивительно, что действующий Президент решил воспользоваться такой ошибочной политикой», – сказал протоиерей Александр.

«Вещи, которые происходят сейчас, – отголосок прошлого. Мы думали, что дискриминационные законы, которые мешают деятельности религиозных общин, уйдут с каденции нового Президента. Этого не произошло, и мы увидели в последние месяцы резкий отход от внерелигиозности, которую декларировал Владимир Зеленский», – отметил представитель УПЦ.

Это проявилось, в частности, в приглашении Президентом на годовщину празднования Независимости в Украину Патриарха Варфоломея.

Комментируя ситуацию с дискриминационными законами, которые были приняты прошлой властью и законопроектами, которые инициируются нынешней, отец Александр сказал: «Мы не видим заботы об интересах своих избирателей, граждан, живущих в стране, когда вносятся такие заведомо конфликтные вещи в пространство существования тех, кто живет в стране».

Он отметил, что важно, чтобы верующим обеспечили условия, в которых они могли бы спокойно молиться. «Задача власти – чтобы мы ее не замечали, чтобы мы совершали свои законные цели спокойно, и государство это обеспечивало. Этого сейчас не происходит», – сказал священник.

Страдают от такой дискриминационной религиозной политики миллионы украинцев, о чем свидетельствует 1 060 238 подписей, которые недавно передали в Офис Президента с требованием отменить антицерковные законы.

«Представьте, какая это сила и какая огромная конфессия Украины, какое огромное количество людей, а это были только избиратели, но еще есть дети, бабушки, те, кто не подписали, потому что в период карантина не пришли в храм, являются пострадавшими из-за такой ​​религиозной политики», – подчеркнул клирик УПЦ.

Также священнослужитель рассказал о своем общении с украинскими солдатами в зоне военного конфликта: «Почему сегодня православный священнослужитель, согласно тем же законам, не может быть капелланом и духовно окормлять воинов, которые воюют на Востоке Украины, хотя там как раз верующих нашей Церкви среди солдат больше всего? Я был не раз там, и наши солдаты заявляют об этом, они говорят, что «мы также дискриминированы»».

Протоиерей Александр Клименко напомнил о ситуации в селах, где происходят рейдерские захваты храмов у религиозных общин УПЦ, и где ни центральная, ни местная власть никоим образом не защищает их права.

«Наши верующие не могут находиться и месяца, недели без молитвы, поэтому собираются в какой-то избушке, кто-то отдает свой зал, кто-то отдает свою старую избушку, которую переоборудуют. В конце концов наши заявления на выделение какого-то земельного участка лежат без ответа. И люди отдают свои частные участки, потому что не видят никакой поддержки от власти», - отметил он.

По словам священника, «люди перестают верить в то, что власть вообще на что-то способна».

«Потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с органами власти, мы получаем, к сожалению, непонимание, отсутствие поддержки и отсутствие реализации наших конституционных прав. И люди в конце концов машут рукой на органы власти», – пояснил он.

В завершение протоиерей Александр Клименко обратил внимание на то, что даже в такой сложной ситуации наши верующие не уподобляются тем, кто захватывает храмы, не становятся на путь агрессии, а собираются в других местах и ​​продолжают молиться в Церкви, которая «просто хочет жить со Христом».