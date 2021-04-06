Шабунину стоит обращать внимание не только на решения ОАСК по "плагиату Шкарлета"

"По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - написал Шкарлет в телеграмм-канале.

Между тем главе правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину не понятно такое решение ОАСК, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Любитель женщин в возрасте Виталя Шабунин разгоняет очередную «зраду» в соцсетях. Вы полагаете, его возмущают пребывание зашквареного коррупционера Сытника во главе НАБУ, зарплата Витренко по 23 ляма, рост тарифов, бытовая коррупция, даже на уровне разрешений на проезд в метро?.. А нет! Сегодня нашу Белоснежку волнует решение ОАСК по министру Шкарлету. Ну как же можно суду стать на сторону Шкарлета, если соросята и посольство против него?.. Они уже все установили - Шкарлет - плагиатор, всех осудили, а в «Фейсбуке» еще и расстреляли и четвертовали. Что тут еще устанавливать?.." - говорится в сообщении.

"Виталик, а чего ты не топишь за партию Шария, ведь им тоже не нравится сейчас ОАСК, или твоя «справедливость», как всегда, избирательна? Тут вижу, там - не вижу?.." - задаются вопросом авторы поста.

Они также напоминают, что ОАСК – суд первой инстанции. "Так вот, для тупых соросят хотим сказать следующее. Может, вы, в силу природной тупости, не знаете, но скандальный ОАСК – суд первой инстанции. А это значит, что его решения подлежат апелляционному пересмотру и не вступают сразу в законную силу. А если разобраться, то большинство решений ОАСК, против которых вопят соросята, остаются в силе решением вышестоящей инстанции, вплоть до «реформированного» Верховного Суда. Но почему-то (странно, не так ли?..) Шабунишка об этом не пишет. А решение по «Привату», видимо, было настолько законным, что пришлось ради такого менять закон, получивший в народе название «антибанковский»", - отмечается в сообщении.

"У нас тоже есть претензии к ОАСК: сколько можно дела рассматривать годами? Суд - это в первую очередь сервис , но почему-то сервисные услуги надо ждать годами. А Шабунин и компания давно превратились в необъективных зрадофилов. Пора сменить пластинку. Ведь все давно поняли, что во главе ОАСК вы хотите видеть Сытника, а его замами - Жернакова с Маселко. Вперед!" - резюмируют судьи.