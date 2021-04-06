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Шабунину стоит обращать внимание не только на решения ОАСК по "плагиату Шкарлета"

06.04.2021 / 12:16
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) по его иску против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) признал незаконными действия Комитета по вопросам этики.

"По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - написал Шкарлет в телеграмм-канале.

Между тем главе правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину не понятно такое решение ОАСК, информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"Любитель женщин в возрасте Виталя Шабунин разгоняет очередную «зраду» в соцсетях. Вы полагаете, его возмущают пребывание зашквареного коррупционера Сытника во главе НАБУ, зарплата Витренко по 23 ляма, рост тарифов, бытовая коррупция, даже на уровне разрешений на проезд в метро?.. А нет! Сегодня нашу Белоснежку волнует решение ОАСК по министру Шкарлету. Ну как же можно суду стать на сторону Шкарлета, если соросята и посольство против него?.. Они уже все установили - Шкарлет - плагиатор, всех осудили, а в «Фейсбуке» еще и расстреляли и четвертовали. Что тут еще устанавливать?.." - говорится в сообщении.

"Виталик, а чего ты не топишь за партию Шария, ведь им тоже не нравится сейчас ОАСК, или твоя «справедливость», как всегда, избирательна? Тут вижу, там - не вижу?.." - задаются вопросом авторы поста.

Они также напоминают, что ОАСК – суд первой инстанции. "Так вот, для тупых соросят хотим сказать следующее. Может, вы, в силу природной тупости, не знаете, но скандальный ОАСК – суд первой инстанции. А это значит, что его решения подлежат апелляционному пересмотру и не вступают сразу в законную силу. А если разобраться, то большинство решений ОАСК, против которых вопят соросята, остаются в силе решением вышестоящей инстанции, вплоть до «реформированного» Верховного Суда. Но почему-то (странно, не так ли?..) Шабунишка об этом не пишет. А решение по «Привату», видимо, было настолько законным, что пришлось ради такого менять закон, получивший в народе название «антибанковский»", - отмечается в сообщении.

"У нас тоже есть претензии к ОАСК: сколько можно дела рассматривать годами? Суд - это в первую очередь сервис , но почему-то сервисные услуги надо ждать годами. А Шабунин и компания давно превратились в необъективных зрадофилов. Пора сменить пластинку. Ведь все давно поняли, что во главе ОАСК вы хотите видеть Сытника, а его замами - Жернакова с Маселко. Вперед!" - резюмируют судьи.

Шабунин, ОАСК, Шкарлет
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