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Украина и Катар подписали 15 документов - Зеленский

06.04.2021 / 12:17
Украина и Катар подписали 13 двусторонних документов и два коммерческих контракта.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский с супругой 5 апреля находятся с официальным визитом в Государстве Катар.

Ранее в интервью катарским СМИ глава государства рассказал, что во время визита планируется подписать пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения, а также документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

Источник

Катар, Зеленский
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