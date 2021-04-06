«Паломница-5»: мастер-класс любви

Помните, в четвёртой серии, Оксана называла себя маловерной – всё ещё не способной поверить в чудеса, которые и в наше время являет Господь. И как крестный ход, встречи во время этого шествия, укрепили её веру. На самом деле это обычное состояние любого настоящего христианина. Каждый из таковых отчасти Фома «неверующий». Тем не менее, как и апостол, веру свою готовый подтвердить смертью за Христа. Просто, между сомнением и верой каждому нужно пройти своим крестным ходом.

Но на этом пути обрести и другие, не менее важные качества.

В начале же пятой серии нашей паломнице ещё не хватает жертвенности. Нет, речь идёт не о пассионарности вроде горения Жанны д’Арк. Такового как раз у Оксаны хватает. Это было заметно ещё на презентации киноцикла, когда она говорила о своём отношении к Церкви. Но христианская жизнь чаще складывается из «прозаических мелочей» – тут такую-то заповедь исполни, тут – такую-то…

Вот и встаёт вопрос: что тяжелее – жертвовать собой (первый описанный нами тип) или жертвовать от себя. Пусть, даже какую-то мелочь. Но – для бомжа отталкивающего вида, который возник ну совсем не вовремя. Да и не жалко тебе той купюры, но ты сейчас совсем в других мирах витаешь, а, может, даже судьбами всего мира озабочена…

А, может, тебе банально стыдно? Это уже личный опыт Оксаны Марченко, которой хватило мужества поведать о собственном горделивом стыде протянуть руку помощи. Не просто поведать, а показать «во всей красе».

После первой серии «Паломницы» слетела с лёгкой руки из чёрного рта репортёров 5-го порошенковского анала фраза «паломница на БМВ». Как будто БМВ – предмет роскоши, а не средство передвижения (И, можно подумать, что хозяева этих телехолуёв посещают свои необитаемые «монастыри» на «Ланосах» в окружении свиты из «Таврий Super-Nova». Оксана, между прочим, сама за рулём, хоть). Тем не менее, ей не зазорно ответить в 5-й серии таким вот несчастным: да – «те, что на джипах», это и про меня. А я добавлю – и про меня не на самом старом «Опеле». И про того же, что на «Ланосе». Потому что для тех, кто с обратной от нас стороны стекла, абсолютно все эти машины – крутые иномарки. А их обладатели – люди из другого мира.

И фильм Оксаны Марченко о том – как сойтись этим мирам. А, на самом деле – как нашему, относительно благополучному миру, пойти на поклон миру сирых и убогих. Оксана приходит к ответу – только переступив через собственную гордыню. Но как это сделать? О том и лента.

Легко рассуждать о грехе. Подвиг – обнаружить его в себе и признать. Дабы искоренить. Что мы и наблюдаем в хэппи-энде серии. И я лично верю в эту очередную победу сестры Ксении.

Вся эта сюжетная линия заверчена вокруг киевской Голосеевской обители. Это один из самых молодых монастырей. Но уже один из самых любимых у киевлян. В первую очередь, благодаря почившей подвижнице матушке Алипии и действующему, любимому паствой наместнику епископу Исаакию.

Традиционно, в ленте рассказывается несколько сюжетов о чудесах и подвигах, совершённых в монастыре. Прихожанин Голосеевского, лидер рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Кривошея (Карамазов) повествует не только о своём – как всё у него трагикомическом – преображении именно в этой обители, но и о монахине Елене Голосеевской. Она пожертвовала собой во время Великой Отечественной войны ради маленьких вечно голодных киевлян. Зная, что одно из полей по периметру линии обороны города не разминировано, она, тем не менее, собирала на нём овощи, раздавая затем детям. И в один из дней подорвалась на мине.

Говоря же о себе, Олег, как и предыдущие знаменитости-герои «Паломницы», признаётся в тех собственных сомнениях, которыми не каждый православный поделится. Не говоря уже о гордом, «прогрессивном человеке без предрассудков».

Разумеется, обширный эпизод (с элементами детектива) посвящён легендарной Алипии Киевской. Но в первые – не только ей одной. «В отличие от монахини Алипии, о её помощницах сегодня вспоминают редко, – говорит автор фильма. – А ведь жизнь этих простых искренних женщин тоже можно назвать подвигом. Такие преданные чада, как келейница Мария Скидан, забыв о себе, отдавали все свои силы ради служения ближнему». И вот за это огромная благодарность Оксане Марченко – что запечатлела для нас последних живых свидетельниц праведного жития и в этом – святом смысле – сожительниц м. Алипии.

Ну и, конечно, сериал продолжается как образовательный для многих из нас.

Вот, к примеру, как только мы теряем родного или близкого, сколько сразу появляется вопросов о панихиде: когда, сколько, что… И, главное, зачем? Фильм даёт ответ не только устами священника, но и в виде художественной притчи. Очень светлой и убедительной.

Но ликбез тут не лишь для тех, кто только идёт в Церковь. Даже многие давно воцерковлённые люди не могут дать ответ на вопрос о юродстве – что это, и зачем оно нужно…

Или о той же милостыне бомжам – ну пропьют же!

Многие ответы здесь даны в виде историй с нашими современниками. Историй, начинающихся, как выдуманные. И вдруг становящихся реальными. С реальными людьми, да ещё получающими за своё терпение и любовь награду «при жизни». В общем, самая причудливая и необычная серия. Надо просто смотреть. На словах не объяснишь.

Главное, что после просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.