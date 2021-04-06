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У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют

06.04.2021 / 12:48
В отношениях Украины и России скоро не останется неразорванных связей. В Кремле по поводу этого якобы сожалеют.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агенство ТАСС.

По его словам, взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.

"Кремль сожалеет, что в российско-украинских отношениях скоро не останется неразорванных связей", - заявил Песков.

Ранее боевики заявили о гибели ребенка в "ДНР". В Кремле считают, что она была вызвана ростом напряженности на востоке Украины. Отметим, информация о гибели ребенка не подтвержденная.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Также разведка сообщила, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.

Отметим, Зеленский на этой неделе проведет с Меркель и Макроном переговоры по Донбассу.

Источник

Донбасс, Кремль
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