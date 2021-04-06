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Степанов о заболеваемости COVID: ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными

06.04.2021 / 13:19
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов допускает, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней.

После 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

Однако стабилизироваться уровень заболеваемости может лишь при условии соблюдения карантина.

"Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в "красных" регионах, - это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни", - заявил Степанов.

Однако в Минздраве сейчас исключают вероятность введения локдауна для всей страны.

"Мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что введение "красного" уровня происходит абсолютно прозрачно.

"Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень", - сказал министр.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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