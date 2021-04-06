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Афонский старец объяснил, кем являются священники ПЦУ

06.04.2021 / 13:30
Афонский старец объяснил, кем являются священники ПЦУ
Источник: pravoslavie.ru
Священники ПЦУ являются еретиками и раскольниками.

Священники ПЦУ являются еретиками и раскольниками.

Об этом сказал афонский старец Гавриил из келлии преподобного Христодула Патмосского в интервью журналисту Сотириосу Летцио, которое размещено на YouTube-канале «Aikaterini Anagnostopoulou».

«Украинские раскольники – не священники, они – святотатцы. Это еретики и раскольники, нерукоположенные и «саморукоположенные». Если они не покаются, то не спасутся, а те, кто имеет с ними евхаристическое общение и сослужат с ними, тоже не смогут наследовать спасение», – подчеркнул афонский старец.

По его словам, об этом говорит сама Церковь. В качестве примера старец привел 45-е Апостольское правило, в котором сказано, что «епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям церкви: да будет извержен», и 2-е правило Антиохийского Собора: «Аще кто окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного».

«На языке Церкви слова ακοινώνητος (отлучённый от общения) и αφορισμένος (отлучённый от Церкви) имеют аналогичное значение. Это человек, который находится вне Церкви и который не спасётся», – отметил старец Гавриил.

Источник: Inpress.ua
раскол, Афон, ПЦУ
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