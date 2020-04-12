«Ничего личного, только бизнес»: Судьи рассказали, как дискредитировали судебную власть

Массовая дискредитация судебной власти реализовывалась через таких людей как Маселко Роман, Шабунин Виталий, Жернаков Михаил, Чижик Галина, Куйбида Роман, Козаченко Татьяна и многих других.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Под Мантией».

Как говорится в сообщении, именно с их легкой руки, получив щедрые гранты и добро в Администрации Порошенко, началась массированная атака на весь судебный корпус. Даже не смотря на создание Общественного совета добродетели (Громадська рада доброчесності).

«Потом создали ручной Общественный совет добродетели, который публично вел одну деятельность, а не публично - работал в тандеме с ВККС и Администрацией Порошенко. Все негативные выводы предварительно согласовывались в АП. Цель была разная. Кого не пропустить, кого-то дополнительно простимулировать зайти в нужный кабинет на поклон», - говорится в сообщении.

И судьи об этом хорошо знают.

«Как и знали то, что эти люди абсолютно не могут быть моральным авторитетами, поскольку такими не являются. Вот, например, Маселко Роман, фигурант уголовных дел ещё с 2013 года. Он был обычным банковским рейдером. It's just business. Да Роман?», - рассказали судьи.

Напомним, до того как стать бродячим активистом Маселко работал руководителем отдела сопровождения кредитных операций юридического управления «ПроКредит Банка», откуда ушел после регистрации в апреле 2013 года уголовного производства №12012110080005762 по факту распространения им конфиденциальной информации о клиенте этого банка.