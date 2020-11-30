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Соросята раздают награды сами себе

30.11.2020 / 18:05
В соцсетях появилась информация, что члены Общественного совета добродетели, а также Фундации DEJURE Михаил Жернаков и Роман Маселко признаны Людьми нового времени по итогам 2020 года.

Кроме того, эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик попала в список 30 молодых лидеров Украины в возрасте до 30 лет "TOP Under 30" по версии издания "Kyiv Post". Данная информация вызывают недоумение у служителей Фемиды, сообщает телеграмм-канал "Под мантией".

"Очень умиляет, как соросята сами себе раздают награды и хвастают этими цацками в социальных сетях. Наши зашкваренные персонажи Чижик, Маселко и Жернаков в очередной раз удостоились абсолютно непонятных наград в непонятных номинациях от одиозных изданий, которые финансирует один и тот же кошелек Сороса в Украине - Фиала Томаш", - говорится в сообщении.

По мнению авторов поста, "это точно такое же шапито, как разного рода землячества/казачества вручают сами себе медальки, а потом их навешивают на грудь и красуются ими дома перед зеркалом".

"Что обозначают такие награды для сознательных граждан? Такого рода награды от соросятского кошелька - это маркер. Маркер того, кто выполняет задание по уничтожению независимости Украины", - подводят итог судьи.

Маселко, Жернаков, Чижик, соросята
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