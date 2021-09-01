Маселко самоутверждается, поливая грязью других

Данная публикация вызывает недоумение судей. "По инерции иногда просматриваем «Фейсбук» закомплексованного и завистливого экс-члена Общественного совета доброчестности Маселко. Уже давно понятно, что все его публичные оскорбительные посты о других людях - желание заявить о себе и таким образом самоутвердиться. Так Ромка подымает свою самооценку неудачника. Сегодня вам представлен диалог о судье Царевич, которую, судя по частой риторике о ней, Маселко тайно хочет. Но самое забавное это то, что личное неприятное отношение активист считает основанием для отвода. Но при этом аналогичное отношение членов ОСД к судьям наши соросята таковым не считали и дружно всем составом самоотводы не брали", - отмечают они в телеграмм-канале "Под мантией".

"Вопрос к соросятам - вас самих не воротит от ваших двойных стандартов, которыми пронизана вся ваша «активистская» деятельность? Еще этот пост наглядно демонстрирует истинную цель соросятских реформ. Не оптимизация процедур привлечения к дисциплинарной ответственности судей и их назначения. А так. Понабирать в ВСП и прочие органы судейского управления тех, кто будет относиться к таким, как маселко и т. д., с должным пиететом, а не указывать им их место. Пустое место. Ну и разворовать, простите, - освоить деньги американских налогоплательщиков на «реформы». Но чувствуется, близок тот час, когда украинские «талибы» отправят вас в самые «демократические» места. Пересматривайте это видео и думайте о своем ближайшем будущем!" - советуют авторы поста.