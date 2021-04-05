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Судья Салай, систематически нарушающий процессуальный закон, собрался на пенсию

05.04.2021 / 16:04
Судья Черниговского апелляционного суда Геннадий Салай уходит в отставку.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Судья Черниговского суда Салай, за которого недавно так рьяно вписывался наш фейсбучный говномет и адвокат НАБУ Роман Маселко, уже собрался в отставку", — говорится в сообщении. 

"Ну вот разве это не прекрасно? Систематически нарушать процессуальный закон, без надлежащей правовой процедуры слепо удовлетворять ходатайства по адвокатам. Да и чего греха таить, разрешать слежки и прослушки по всем – членам Высшего совета правосудия, народным депутатам, судьям, руководству Генеральной прокуратуры и так далее. А главное, в рамках чего – дело, мать его, Майдана, к которому никто не имел отношения, и когда это всплыло на поверхность и стало известно, - свалить в отставку на пенсию 150 тысяч. Настаиваем на необходимости провести аудит дел Майдана. Все будут шокированы масштабом допущенных там нарушений и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов", - обращают внимание авторы поста.

По их словам, "сейчас судья Салай рассказывает, что это следователи его подставляли (на заметку судьям ВАКС)".

"Мы, конечно, не соросята и не сторонники обливания грязью тех, кого постоянно обливают они, но хотим обратиться к членам ВСП. Если вы считаете, что никому не заметно, как вы по полгода по отдельным лицам жалобы не можете рассмотреть или отказываете в открытии, даже пояснения не попросив, – то вы ошибаетесь. Всем все заметно, и все делают выводы", - резюмируют судьи.

суд, Маселко, дела Майдана, Салай
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