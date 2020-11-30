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ОПЗЖ: Своим молчанием Зеленский поощряет насилие над журналистами со стороны национал-радикалов

30.11.2020 / 19:13
Нападение на журналистку украинского телеканала NewsOne и отсутствие какой-либо реакции на это происшествие со стороны Владимира Зеленского в очередной раз подтверждают, что власть продолжает потакать уличному насилию национал-радикалов.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, 28 ноября в Киеве, во время траурных мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, неизвестный молодчик в маске напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.

Инцидент получил широкий резонанс и вызвал решительное осуждение в обществе, при этом Президент Украины Владимир Зеленский никак на него не отреагировал.

«Ни Президент Зеленский, ни его окружение, которое готовило участие главы государства в данном мероприятии, никак не отреагировали на этот возмутительный случай препятствования журналистской деятельности, являющегося уголовным преступлением, ‒ ни сразу, ни через несколько дней после происшествия», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Также отмечается, что ситуация, которая имела место 28 ноября, является следствием тотальной безнаказанности национал-радикалов, которые неоднократно нападали на журналистов и представителей оппозиционных общественных организаций.

«Насилие в отношении журналистов продолжается потому, что в Украине нет прецедентов наказания за преступления против работников масс-медиа. Убийства и нападения на журналистов, блокирование их работы, угрозы сотрудникам, поджоги и обстрел из гранатомета телеканала  "‎112 Украина"‎, на который Президент также не посчитал нужным реагировать, стали нормой в нашей стране. И этот пожар насилия раздувает сама власть, освобождая из-под стражи и откровенно покрывая преступников, как это было с представителями "‎Нацкорпуса"‎, которые на трассе Киев ‒ Харьков обстреляли автобус с членами организации "‎Патриоты – За жизнь"‎, зверски избивали и пытались сжечь заживо его пассажиров», –подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ уверены, что таким образом Зеленский продолжает политику Порошенко по преследованию инакомыслящих и предает своих избирателей.

«Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточной нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией "‎Слуга народа"‎, но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что власть Зеленского, продолжающая политику поддержки неонацистских группировок, должна отправиться на свалку истории.

нападение, журналисты, Зеленский, ОПЗЖ
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