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Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

01.12.2020 / 09:03
Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что вопрос выхода из конституционного кризиса, удастся рассмотреть уже на этой пленарной неделе.

Об этом сообщил Разумков на согласительном совете 30 ноября.

Прямая речь: "Вы знаете, что в конце прошлой недели Владимиром Зеленским был внесен законопроект о фактически восстановлении в соответствии с решением Конституционного суда статьи 366-1 об ответственности за недекларирование или внесения недостоверных сведений в декларации.

Была достигнута договоренность, что сегодня законопроект рабочей группы ВР также уже открыт для подписания.

А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены, как в законопроекте президентском, так и в том, что наработала рабочая группа. И если все будет хорошо, то уже на этой неделе мы смажем этот вопрос рассмотреть и быстро выйти на результат".

По словам Разумкова, к такому решению пришли на совещании 28 ноября, которое проходило при участии руководителей фракций, премьера и руководства Офиса президента, и на утреннем совещании 30 ноября.

Он выразил надежду, что все депутатские фракции и группы заинтересованы в преодолении конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.

18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Источник

ВР, Разумков, конституционный кризис
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