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В Запорожской области священники УПЦ присоединились к экологическому челленджу

30.11.2020 / 17:33
В Запорожской области священники УПЦ присоединились к экологическому челленджу
Источник: Центр информации УПЦ
Карантин не должен остановить и отменить добрые дела

В Запорожской области священники Украинской Православной Церкаи поддержали экологический челлендж и высадили деревья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, первыми к проекту, цель которого творить благо несмотря на карантин, присоединились священнослужители Мелитопольского благочиния. Они высадили возле своих храмов деревья, «как символ жизни и благосостояния».

«Карантин не должен остановить и отменить добрые дела. Мы должны делать во славу Божью все, что в наших силах, даже в условиях жестких ограничений. Тем более если это касается того, что человеку заповедано: трудиться и возделывать свой сад, чтобы не забывать об Эдеме, сохраняя его образ на Земле», – отметили участники марафона.

Экологическая эстафета подхвачена и в Энергодарском благочинии. Молодые деревья на церковных территориях  – туи, ели, каштаны и др. – уже высадили священники и прихожане храмов в честь святителя Луки Крымского и Богоявления Господня.

Как сообщалось ранее, экологический челлендж по защите окружающей среды запустили священники Полтавской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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