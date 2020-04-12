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Православная Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим

12.04.2020 / 17:09
Православная Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим
Христос въехал в городские ворота Иерусалима на осле Источник: Центр информации УПЦ
В Украине праздник Входа Господня в Иерусалим называется еще Вербным воскресеньем

Сегодня, 12 апреля по новому стилю, православные во всем мире отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт журнала «Фома», Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — это двунадесятый праздник, в который Православная Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории.

Согласно преданию, весной 30 года от Р. Х. в Иерусалим со всех сторон стекались паломники, чтобы встретить главный религиозный праздник — Песах. Сюда же отправляется и Христос вместе с учениками. Весть о воскрешении Лазаря уже распространилась по улицам Иерусалима. Первосвященники, обозленные возрастающей популярностью Христа, стали думать, как бы физически устранить Его и Лазаря. Толпы людей тем временем вышли встречать Спасителя.

Многие надеялись, что Христос вступает в Иерусалим, чтобы положить конец унизительной римской оккупации, что Он взойдет на царский престол и поднимет восстание. Однако Христос въехал в городские ворота не на боевом коне, как подобало бы грозному освободителю, а на обычном ослике. Так Господь еще раз показал, что Царство, которое Он желает установить - «не от мира сего».

Улицы тонут во всеобщем ликовании: огромные толпы людей постилают перед ним пальмовые ветви и свои одежды, выкрикивая: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» («Осанна» значит «Спасай нас»). Уже через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!» во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

В Украине праздник Входа Господня в Иерусалим называется еще Вербным воскресеньем. Пальмы у нас не растут, и верующие идут в церковь с ветвями верб — весной вербы распускаются одни из первых. Во время всенощного бдения священник читает молитвы на освящение верб и окропляет их святой водой. После этого верующие уносят их домой, где вешают в красном углу. Освящают вербы и в сам день праздника, после Литургии.

В этом году в связи с карантином многие верующие не смогли посетить храм, а богослужения проходили при закрытых дверях.

Праздничное богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры прошло без участия прихожан – при закрытых дверях, однако верующим была доступна прямая трансляция на одном из украинских телеканалов.

Вечернее богослужение в этом же храме Лавры начнется в 17.00. Видеотрансляцию праздничного богослужения можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=NJyVA7K6IV0&feature=youtu.be

Источник: Inpress.ua
церковь, вербное воскресенье, УПЦ
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