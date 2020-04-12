Войти | Зарегистрироваться
19:09

воскресенье,
12 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих не переживать из-за того, что не попали в храм в Вербное воскресенье

12.04.2020 / 17:25
Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих не переживать из-за того, что не попали в храм в Вербное воскресенье
Запорожье Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит призвал верующих не отчаиваться из-за карантина, а наполнять свои сердца радостью

Верующие, которые не смогли попасть в Вербное воскресенье в храмы не должны переживать, а к веткам вербы относиться как к символу любви к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом сказал накануне праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Находясь в преддверии Страстной Седмицы нам следует думать не только о страданиях Христа, но и о том, что за ними последует. Сегодня многие огорчились, что не имеют возможности прийти в храм, чтобы освятить веточки вербы. Я их хорошо понимаю, но я не понимаю, тех, кто думает, что веточка верба это талисман и оберег. Веточка вербы – это символ нашей любви к Богу. А вход Господень в Иерусалим – событие, которое имеет непосредственное отношение к нашему спасению», - сказал владыка Лука.

Митрополит призвал верующих не отчаиваться из-за карантина, а наполнять свои сердца радостью.

«Верба – это символ победы над смертью, но в ней нет свойств Того, Кто дает нам эту победу, – в ней нет свойств Христа. Не переживайте, что вы не может быть на службе. Церковь найдет способ донести до вас веточку вербы, – они будут находиться перед храмами. И пусть веточки вербы, которые вы понесете домой, будут для вас напоминанием о грядущей встрече с Богом и символом великой и бесконечной радости присутствия Божьего в нашей жизни. Будем же стараться, чтобы слова «Благословен грядущий во Имя Господне» звучали в сердце каждого из нас, а наша жизнь была их ярким и убедительным подтверждением», - подчеркнул Запорожский митрополит.

Источник: Inpress.ua
вербное воскресенье, Запорожье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.