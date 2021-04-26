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Предстоятель УПЦ рассказал о смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим

26.04.2021 / 10:30
Предстоятель УПЦ рассказал о смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим
Источник: Центр информации УПЦ
По словам Блаженнейшего, Господь учит нас тому, как вести себя, если достигнешь - в человеческом понимании - славы и величия

Как Господь Иисус Христос пришел в смирении, так и Его последователям следует быть смиренными, не гордиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день праздника Входа Господня в Иерусалим.

«Когда цари, полководцы выступали против противника и побеждали войска, покоряли земли, народы, то, по обычаю, возвращались на колесницах, запряженных белыми лошадьми, в славе и с честью въезжали в свои города. Спаситель победил смерть, которая терроризировала все человечество, и входит в Иерусалим, как победитель смерти. Но въезжает не в колеснице с белыми лошадьми, не вносится руками ангелов, а - на смиренном осле», - отметил Его Блаженство.

По словам Блаженнейшего, Господь учит нас тому, как вести себя, если достигнешь - в человеческом понимании - славы и величия.

«Если мы сделаем что-то большое, славное, то даже тогда мы не должны сидеть на колеснице гордыни, пусть она и запряженная белыми лошадьми, - мы должны сидеть на иерусалимском осле, на осле смирения. Колесница гордыни везет человека к самоуничтожению, а смирение ведет человека к вечной жизни», - отметил архипастырь.

«Пусть Господь, Который в смирении вошел в Иерусалим для того, чтобы там пострадать за наши грехи и воскреснуть из мертвых благословит всех вас, ваших родных и подаст необходимое для земной жизни и спасению в жизни вечной», – пожелал митрополит Онуфрий и благословил всех.

Источник: Inpress.ua
вербное воскресенье, УПЦ, митрополит Онуфрий
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