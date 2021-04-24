Войти | Зарегистрироваться
17:25

суббота,
24 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий

24.04.2021 / 16:15
В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
Источник: Центр информации УПЦ
Освящение вербы состоится после литургий в Трапезном храме и в Успенском соборе, а также на площади перед Успенским собором с 12.00 до 16.00

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, 25 апреля, состоится восемь Божественных литургий.
 
Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua.
 
Богослужения состоятся в: 06.30 – в Крестовоздвиженском храме; 07.00 – в Трапезном храме; 08.00 – в храме в честь иконы «Живоносный источник»; 08.00 – в Успенском соборе; 08.40 - в храме Рождества Богородицы; 08.00 – в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 09.15 – в Аннозачатьевском храме; 09.40 – в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

Освящение вербы состоится после литургий в Трапезном храме и в Успенском соборе, а также на площади перед Успенским собором с 12.00 до 16.00.
 
Вечернее богослужение начнется сегодня, 24 апреля, в 16.30 – в Трапезном храме и в 17.00 – в Успенском соборе.
 
*** Торжественный Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста, это одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Вход в Иерусалим незадолго до иудейского праздника Пасхи предшествовал Его Страстям и был исполнением древних пророчеств о пришествии в мир Спасителя.

«Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»

Такими возгласами жители Иерусалима приветствовали вхождение Иисуса Христа в город.

Устилая Ему дорогу своей одеждой и пальмовыми ветвями, народ верил, что встречает долгожданного Мессию, освободителя израильтян от власти римского кесаря.

Этот праздник называется еще Вербным воскресением. В этот день с давних пор, по традиции, приходили в церковь на богослужение с цветущими веточками вербы - в память о том, как евреи принесли зеленые пальмовые ветви, встречая Спасителя мира и Бога, торжественно въезжающего в Иерусалим.

Источник: Inpress.ua
вербное воскресенье, Киево-Печерская лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 апреля
23 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.