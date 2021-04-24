В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, 25 апреля, состоится восемь Божественных литургий.



Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua.



Богослужения состоятся в: 06.30 – в Крестовоздвиженском храме; 07.00 – в Трапезном храме; 08.00 – в храме в честь иконы «Живоносный источник»; 08.00 – в Успенском соборе; 08.40 - в храме Рождества Богородицы; 08.00 – в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 09.15 – в Аннозачатьевском храме; 09.40 – в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

Освящение вербы состоится после литургий в Трапезном храме и в Успенском соборе, а также на площади перед Успенским собором с 12.00 до 16.00.



Вечернее богослужение начнется сегодня, 24 апреля, в 16.30 – в Трапезном храме и в 17.00 – в Успенском соборе.



*** Торжественный Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста, это одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.

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«Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»

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