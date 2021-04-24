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В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови

24.04.2021 / 16:30
В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит Лука поблагодарил доноров и напомнил, что сегодня цена собственного благородного поступка высока как никогда

В Запорожье митрополит Лука и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

Запорожский митрополит Лука поблагодарил доноров и напомнил, что сегодня цена собственного благородного поступка высока как никогда.

«Сегодня вы не просто сдали кровь. Сегодня вы продемонстрировали многим скептиками, главным образом из числа своих сверстников, что любовь к ближнему, любовь к нашей родине, должна проявляться не только на словах. Сегодня вы показали, что добро, сострадание и милосердие действую посильнее любого оружия. Каждый, кто свидетельствует миру о любви таким вот деятельным образом, знает не понаслышке, что человека сильнее духом делают не только передряги. В большей степени он становится сильнее благодаря силе доброты. Ей нет равных, а воздействие её на людей, безгранично. Только доброта, а не злоба и ненависть кардинально меняют жизнь как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним. Происходит это потому, что добрым людям всегда помогает Господь. Акты милосердия и доброты угодны Богу. Несмотря на озлобленность этого мира, в нём всегда будут люди, готовые его спасать. Пока мы не можем ни измерить доброту, ни зафиксировать самыми современными приборами. Однако её можно почувствовать человеческим сердцем. И чем больше людей будут чувствовать в своих душах потребность творить добро, тем больше будут помогать друг другу, а значит, в мире быстрее восторжествуют гармония и красота», - отметил архиерей.

По словам владыки, подводить окончательные итоги благотворительного марафона «Любовь милосердствует» ещё рано.

«Пока же можно сказать с уверенностью только одно: число его участников, по сравнению с пришлыми годами, ни чуть не уменьшилось. Конечно, время вносит свои коррективы. Тут и пандемия и всевозможные виды карантинов. Но это никак не отразилось на желании наших прихожан и духовенства помогать своему ближнему, исполняя тем самым заповедь любви», – сказал митрополит Лука.

Как сообщалось ранее, проект Запорожской епархии «Любовь милосердствует» был создан в 2011 году. В его рамках осуществляется сбор донорской крови для тяжелобольных детей (для лечения одного онкобольного ребёнка нужна кровь 100 доноров, для спасения ребёнка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров), а также финансовой помощи. За прошлые годы было собрано более 7,5 миллионов гривен и сдано свыше 1800 литров донорской крови.

Источник: Inpress.ua
донор, УПЦ, Запорожская епархия
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