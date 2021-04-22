Судья Вовк пытается донести до Европы кричащие методы работы НАБУ в Украине, - эксперт

Как пишет Капитал, об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«НАБУ имеет статус органа, скажем так, отдельно стоящего в нашей правоохранительной системе. По сути, он больше ориентируется на то, как его работу оценят в посольствах США и Великобритании, нежели на то, какая оценка будет дана Верховной Радой, Кабмином, Офисом президента. Отсюда методы работы НАБУ на грани фола, которые не могли себе позволить другие правоохранительные органы — такие как, например, провокация взятки. То есть, это незаконно, уголовно наказуемо, но тем не менее НАБУ это себе позволяет. Почему? Потому что закон для них как был не писан, так и не писан сейчас. Нет громких уголовных дел за злоупотребление полномочиями или нарушения со стороны НАБУ. Очевидно, у них (НАБУ — Ред.) есть „охранная грамота“ со стороны их „патронов“ и это позволяет им так действовать даже в отношении судейского корпуса. Вовк понимает эту ситуацию и, естественно, он будет стремиться эти столь кричащие факты донести. Не столько до украинской аудитории, сколько до европейской. Для которой специфика действий украинских профессиональных антикоррупционеров является из ряда вон — там не практикуются подобные методы. Европейский подход заключается в том, что все должно быть по закону. Чего не скажешь о НАБУ», — отметил он.

В этой связи эксперт сочувствует обычным гражданам, которые попадут под жернова Бюро.

«Вовк, как бы там не было, это судейская элита, Человек, обладающий связями и возможностями. И можно только посочувствовать рядовому украинцу, который окажется в „переделке“, связанной со сферой интересов НАБУ. Поскольку, еще раз подчеркиваю, на такие „мелочи“ как соблюдение закона, НАБУ не очень-то и оглядывается», — заявил он.

Эксперт предрекает, что в деле «Вовк против Украины» ЕАСП станет на сторону судьи. Однако, по его мнению, глобально это не решит проблему.

«Довольно высокие шансы, что там не оставят без внимания самодеятельность и вольную трактовку законов украинскими антикоррупционерами. Но пока там будут рассматривать дело, пройдет очень много времени и это проблема. Некоторые люди теряют имущество, финансовые и иные активы за то время, пока идет рассмотрение их дел в ЕСПЧ. Понятно, что потом присудят компенсацию со стороны государства, все равно она не покроет тех издержек, которые возникают для тех, кто оказался в таких «переделках», — напоминает политолог.

Напомним, ранее глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил в Фейсбук, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его иск, в котором он обжалует незаконные действия НАБУ.