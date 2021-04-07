Войти | Зарегистрироваться
13:37

среда,
07 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

«НАБУ получило команду «кошмарить» ОАКС»: политолог прокомментировал обыски в Окружном админсуде Киева

07.04.2021 / 12:38
Вчерашние обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК) являются продолжением той «войны», которую ведут с этим судом НАБУ и его кураторы из западных посольств.

Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, пишет Капитал.

«Я уже неоднократно говорил о том, что мы наблюдаем «войну» с ОАСК и что она неизбежно продолжится. И в этой войне все средства хороши. Кураторам НАБУ «надоел» ОАСК - он «путает карты», он играет на стороне украинской элиты и внешние кураторы проекта НАБУ, сидящие в посольствах США и Великобритании, очевидно, дали команду на то, чтобы «кошмарить» до победного конца – до полного обнуления, ликвидации суда. Поэтому не стоит удивляться происходящему», - отмечает он.

То, что речь идет о моральном давлении на судей, по его мнению, говорит факт отсутствия у дела юридических перспектив - доказать факт передачи взятки за вынесение судебного решения будет невозможно.

«Это момент давления на судей, поскольку доказать взятку судье невозможно. Адвокатам в худшем случае вменят мошенничество и то, если там задокументированы какие-то переговоры, если они взяли деньги. Возможно, будут пытаться через адвокатов получить какие-то показания на судей», - предрекает он.

Постоянный интерес со стороны НАБУ именно к этому суду эксперт объясняет тем значением, которое ОАКС играет в судебной системе.

«Этот суд позволяет блокировать решения властных органов, административных органов, правоохранительных органов. И здесь важно то, что сейчас он явно играет не на стороне внешнего управления. То есть этот суд путает планы, мешает элементам прозападной так называемой антикоррупционной вертикали», - полагает Золотарев.

Когда именно в этом противостоянии поставят точку, эксперт сказать затрудняется.

«Здесь ситуация: либо шах помрет, либо ишак сдохнет. То есть либо изменится политическая конъюнктура, скажем, всем станет не до суда, либо сменится руководство НАБУ, когда изменятся внешние обстоятельства. А если всё останется на своих местах, то «война» продолжится», - предрекает он.

Напомним, антикоррупционные органы вчера сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

Официальных обвинений пока никому предъявлено не было.

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

Вовк, Золотарев, ОАСК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.