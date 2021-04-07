Нимченко: Введение властью санкций против украинских компаний и граждан – правовой нигилизм

Такое мнение озвучил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Введение санкций касательно граждан Украины не предусмотрено никаким законом, тем более законом о санкциях. Этот закон предусматривает санкции только в отношении иностранных фирм, иностранных граждан, а также субъектов, занимающихся террористической деятельностью, в связи с чем необходима доказательная база. Других оснований нет. В ином случае – это и есть правовой нигилизм», – объяснил политик.

Решение СНБО о санкциях против лиц, которых власть называет контрабандистами, Нимченко назвал ноу-хау в праве, поскольку это нельзя относить ни к каким правоотношениям, которые будут возникать в отношении контрабандистов.

Нардеп убежден в том, что СНБО, являющийся консультативным органом, не уполномочен выступать «в качестве квазисуда, тем более, игнорируя принцип презумпции невиновности».

«Поэтому такое решение надумано, оно не имеет никаких правовых оснований и правовых регуляторов, не может быть положено в основу обвинений человека в совершении противоправных действий. Если имеется приговор суда, подтверждающий факт совершения террористических действий любым субъектом на территории, только тогда в отношении него вводятся санкции. Санкции – это ограничение действий в области экономических отношений», – подытожил Василий Нимченко.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», комментируя новость о том, что 2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины под руководством Президента Украины Владимира Зеленского ввел новые санкции против украинских граждан под надуманными и недоказанными поводами, заявили, что в Украине при действующей власти становится преступной традицией уничтожение правосудия и незаконная расправа над конкурентами путем произвола СНБО.