Закупка формы для нацгвардейцев: высокие цены, низкое качество, закрытые и неконкурентные тендеры

Об этом сообщает Выбор медиа со ссылкой на аналитическое исследование «Стоп Коррупции».

Закупкой формы для нацгвардейцев занимается в/ч 3078 — отдельное подразделение охраны и обеспечения Главного управления в составе Нацгвардии. Часть также ведет закупки для потребностей оборонки. За период своего существования она заключила больше 2 тыс. договоров на 1,5 млрд грн.

Аналитики «Стоп Коррупции» проанализировали все закупки формы для Нацгвардии в 2020 году. В системе ProZorro содержатся данные об 11 объявленных тендерах, по итогам которых подписаны 9 договоров на сумму 58,7 млн грн. Большинство торгов (на сумму свыше 38 млн грн) проведено по так называемой «переговорной процедуре для потребностей обороны», то есть без открытого аукциона. Побеждали в них всего три поставщика: ООО «Олтекс», ООО «СПН – Специальные наработки» и ООО «Люксформтрейд». При этом только один победитель — ООО «СПН – Специальные наработки» — предлагал камуфляж с рисунком «Хищник», который соответствует требованиям тендерной документации.

ООО «Олтекс» в 2016 году фигурировало в уголовном производстве относительно поставки формы для Минобороны. Несмотря на это, компания выиграла тендер на поставку форменных кителей и брюк для Нацгвардии, в котором в нарушение законодательства было условие поставить 500 комплектов в день проведения аукциона, то есть без заключения договора. Еще два тендера — на поставку кителей, брюк и летний комплектов — были проведены с публикацией на английском языке. В обоих случаях участники жаловались на дискриминационные условия. Подобные скандалы сопровождают почти все тендеры в/ч 3078. «Это указывает на вероятные дискриминационные для «стороннего» участника условия, установленные заказчиком, и возможное наличие некоторых договоренностей с заранее определенными победителями торгов. Исходя из крупных сумм подписанных договоров, в данном случае может идти речь о многомиллионных «откатах», — пишет Выбор.

И хотя качество формы за последние годы улучшилось, оно все же оставляет желать лучшего. Напомним, начиная с 2015 года военнослужащие и нацгвардейцы периодически жалуются на качество формы. В разные годы открывались уголовные производства по факту поставки некачественной форменной одежды и обуви, которая не соответствует стандартам, сезонным требованиям, быстро изнашивается или легко воспламеняется при контакте с огнем.