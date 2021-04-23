Войти | Зарегистрироваться
09:15

пятница,
23 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"

23.04.2021 / 09:01
Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин пугает западные страны, показывая, что только РФ может пересекать "красные линии".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Reuters"

Прямая речь: "Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии".

Так глава МИД Украины отреагировал на слова Путина, который в среду предупредил Запад, чтобы тот не пересекал российские "красные линии", потому что Москва будет реагировать "быстро и жестко".

Кулеба также сказал, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято.

"Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении", – сказал Кулеба.

Министр также сообщил, что Украина не получила ответа Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину о переговорах в зоне конфликта на Донбассе.

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", и заверил, что Украина не боится России.

21 апреля пресс-секретарь Путина заявил, что российскому президенту доложили о предложении президента Украины встретиться на Донбассе.

Источник

Донбасс, МИД, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 апреля
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.