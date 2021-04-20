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Вовк подал иск в ЕСПЧ

20.04.2021 / 18:35
Глава Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павел Вовк подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против государства Украина из-за разглашения материалов уголовного дела в отношении него на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Ситуация вокруг ОАСК вышла на новый уровень - в ЕСПЧ приняли жалобу Вовка к рассмотрению", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Под мантией"

"Кто сталкивался с вопросами принятия жалоб в ЕСПЧ, тот знает, что 3 месяца для принятия - это довольно быстро. Статья 18, по которой суд исследует вопрос, - это сугубо политическая статья", - пишут авторы поста.

Они отмечают, что "от этой новости одновременно и занимательно, и грустно".

"Грустно от того, что судья не сумел добиться справедливости в украинской правовой системе, где нарушителями являются наши доблестные «антикоррупционные» органы, неправомерным действиям которых так рьяно потворствуют наши соросята", - объясняют судьи.

"И занимательно от того, что есть люди, которые будут идти до конца, несмотря на сумасшедший психологический прессинг от соросят и лично от обидчивого Артемки Сытника. Предлагаем НАБУ смонтировать еще пару видосиков или отдать материалы досудебных расследований ручному СПИД - «Слидство Инфо», чтобы усилить позиции заявителя", - сказано в сообщении.

НАБУ, ЕСПЧ, Вовк, ОАСК
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