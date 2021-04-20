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В Минздраве рассказали, когда ожидать очередную вспышку COVID

20.04.2021 / 18:43
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.

Об этом заявил Степанов в комментарии телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если говорим откровенно, то в любом случае мы ожидаем после Пасхи. За 3-4 недели мы ожидаем рост количества больных. Я не могу сейчас сказать, какое именно это будет рост. Надо будет смотреть, как пройдут все наши праздники. Потому что там не только Пасха, а очередь праздников ".

Министр говорит, что уровень вспышки зависит от мобильности людей. И спрогнозировать точнее можно будет только после праздников.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что на майские и пасхальные праздники общеукраинский карантин будет таким же, что и сейчас.

Степанов утверждает, что эпидемия коронавируса идет на спад, а Украина выдержала очередной скачок заболеваемости коронавирусом.

Источник

коронавирус, Степанов
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