Войти | Зарегистрироваться
19:47

вторник,
20 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Адвокаты о скандале в Fairmont: Привлекать Николая Тищенко к ответственности не за что

20.04.2021 / 19:24
Целый ряд известных украинских блогеров и правозащитников считает, что народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, празднуя день рождения своей супруги, не нарушал закон.

Об этом они рассказали интернет-изданию Новости Украины — From-UA.

Адвокат Сергей Войченко уверен, что формально привлекать Тищенко к ответственности не за что, и объяснил, почему разборки полиции в этом вопросе закончатся «большим пшиком».

«Формально привлекать Тищенко к ответственности не за что. Особенно, если это не Тищенко арендовал, а какая-то сторонняя организация. Когда полиция начнет разбираться, закончится это все большим пшиком. Когда начнут вызывать людей, воспользуются ст. 63 Конституции Украины. Никто ничего не скажет, отель информацию о том, кто арендовал, может не предоставить. Формально могут в суд направить, но нормальные адвокаты его разорвут, как тузик грелку. Кипиш подняли хороший, все знают, но доказать в суде ...», - объяснил адвокат.

С Войченко в этом вопросе солидарен и адвокат, а в прошлом глава пенитенциарной службы Сергей Старенький. Он отмечает, что Тищенко не понесет ответственности, поскольку это празднование в отеле «Фаермонт» не было публичным мероприятием.

«Если это проводилось как публичное мероприятие, то есть распространялась информация о проведении этого мероприятия, проводилась реклама, тогда ответственность наступит. Если это частная вечеринка, на которую приглашались люди, не в ресторане, а в гостиничном номере, и доставка была из ресторана на вынос, то административного нарушения здесь нет», - прокомментировал ситуацию интернет-изданию Новости Украины — From-UA Старенький.

В свою очередь ведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров отметил у себя на ТГ-канале, что, арендовав весь этаж гостиницы «Фаермонт», а не общественный ресторан, который на карантине, Николай Тищенко ничего не нарушил и добавил, что в этом случае празднование и тусовка это «дело не общественное, а личное».

Источник 

Тищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.