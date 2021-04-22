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Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

22.04.2021 / 18:16
Президент Украины Владимир Зеленский поставил в сложное положение президента России Владимира Путина своим предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Так считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"У России есть трудности. На встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (19 апреля – ИФ), когда обсуждались кластеры, Россия озвучила предложение провести переговоры на линии разграничения на Донбассе ... И Владимир Зеленский использовал это. Он сказал, что хочет идти дальше, и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Теперь Путин поставлен в очень сложную ситуацию, потому что отказ будет означать, что он не поддерживает свою же, российскую, позицию", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" 21 апреля.

При этом он отметил, что "не знает, состоится ли в действительности такая встреча, поскольку Путин может отказаться от встречи с Зеленским непосредственно на территории Украины".

Кроме того, Кравчук заявил, что "сам готов встретиться с президентом России для обсуждения ситуации на Донбассе".

"Безусловно, хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину. Мне есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", - добавил он.

Источник

Донбасс, Путин, РФ, Кравчук
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