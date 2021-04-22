УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины

Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи отправил подарки в 10 школ-интернатов в разных регионах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», были собраны подарки на сумму 100 тыс гривен.

В Синодальном социальном отделе рассказали, что православное духовенство, окормляющее школы-интернаты, в преддверии Пасхи собирает информацию о нуждах этих учреждений.

В этом году детям-сиротам подготовили подарки, развивающие творчество: от 3D ручек и фломастеров, до книжек и раскрасок.

Представители Синодального отдела поблагодарили всех, кто помог собрать необходимые средства на акцию, которая подарит возможность детям разделить светлый день Христова Воскресения.

Как сообщалось ранее, в Днепре православные волонтеры Украинской Православной Церкви проводят благотворительную акцию по сбору подарков к празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхи.