Войти | Зарегистрироваться
19:23

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины

22.04.2021 / 18:15
УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины
Источник: Центр информации УПЦ
В этом году детям-сиротам подготовили подарки, развивающие творчество: от 3D ручек и фломастеров, до книжек и раскрасок

Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи отправил подарки в 10 школ-интернатов в разных регионах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», были собраны подарки на сумму 100 тыс гривен.

В Синодальном социальном отделе рассказали, что православное духовенство, окормляющее школы-интернаты, в преддверии Пасхи собирает информацию о нуждах этих учреждений.

В этом году детям-сиротам подготовили подарки, развивающие творчество: от 3D ручек и фломастеров, до книжек и раскрасок.

Представители Синодального отдела поблагодарили всех, кто помог собрать необходимые средства на акцию, которая подарит возможность детям разделить светлый день Христова Воскресения.

Как сообщалось ранее, в Днепре православные волонтеры Украинской Православной Церкви проводят благотворительную акцию по сбору подарков к празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхи.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.