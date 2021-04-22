Кузьмин: Санкции против Медведчука нужны Зеленскому, чтобы избавиться от конкурентов

Суть всех санкций, которые вводятся сейчас Президентом Украины Владимиром Зеленским с помощью Совета национальной безопасности и обороны Украины – это банальное коррупционное влияние на экономические процессы в стране.

Об этом сказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в программе «По сути» с Денисом Жарких в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Парламентарий подчеркнул, что с помощью санкций Владимир Зеленский избавляется от нежелательных конкурентов.

«В этих санкциях я вижу банальное коррупционное влияние на экономические процессы с целью путем недобросовестной конкуренции перенаправить, перераспределить финансовые потоки. Устранить нежелательных конкурентов и присвоить чужое», – сказал политик.

Он добавил, что люди, находящиеся сегодня при власти, считают, что не понесут никакой ответственности за свои действия, так как обладают всей полнотой этой власти.

«Они управляют и правоохранительной системой, и судами, как это ни странно звучит, и фискальной службой, и министерствами и ведомствами, и Кабинетом министров, и монобольшинством в парламенте. Это по сути власть одного человека. Поэтому эти люди решают на том, как им кажется, украинском Олимпе судьбы финансовых потоков. Было ваше – стало наше. Они сами обвиняют, сами судят, сами вносят решение и сами его исполняют», – подчеркнул Ренат Кузьмин.

По мнению народного депутата, в результате таких действий украинской власти бюджет страны ничего не получает.

«Действуют они, во-первых, в собственных интересах, а потом в интересах олигархов. В том числе и олигархов западных, в интересах иностранного капитала», – сказал в заключение Ренат Кузьмин.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий уточнил, что международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.