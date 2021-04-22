Войти | Зарегистрироваться
17:54

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

22.04.2021 / 17:21
Согласно прогнозу Национальной академии наук, смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

Таков прогноз Национальной академии наук по развитию эпидемии в Украине 20 апреля - 4 мая.

Дословно: "в течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых выражений. Количество новых выражений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев. Смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

Среднее количество новых заражений уменьшилась до 12743 человек в день, среднее количество летальных случаев равен 372 смертям в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равна 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая".

Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19, уменьшилось количество новых случаев и количество госпитализаций по сравнению прошлой недели в позапрошлой.

Источник

коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.