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У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе

05.07.2021 / 16:47
Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков назвал "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе.

Он также обвинил Украину в невыполнении минских договоренностей и "попытках размыть их важность".

Об этом сообщает канал "Россия 1".

Песков заявил, что Украина "последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что можно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые". Представитель Кремля добавил, что это причина отсутствия доверия к президенту Украины.

"Главная проблема - убежденная позиция Украины, власти которой пытаются представить нашу страну участником конфликта. Это абсолютно не соответствует действительности и является неприемлемым", - сказал он.

Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи советников "нормандской четверки" представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Добавим, недавно президент РФ Владимир Путин пожаловался Франции на "деструктивные действия" Украины по Донбассу. Путин хочет, чтобы Украина вела переговоры с боевиками из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Донбасс, Путин, РФ
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