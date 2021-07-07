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Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося на Камчатке самолета, погибли

07.07.2021 / 10:46
Живых при крушении Ан-26 на Камчатке нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник агентства.

Пропавший с радаров Ан-26 потерпел катастрофу в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке, сообщили журналистам в Росавиации.

"Место обнаружения: около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены", - сказали в ведомстве.

В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Источник

катастрофа, Камчатка, Ан-26
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