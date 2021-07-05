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16:47
У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе
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16:15
В Иране из-за распространения штамма "дельта" COVID-19 вновь вводят ограничения
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14:52
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
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14:21
США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
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12:48
Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами
- 16:47
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15:54
Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу
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13:50
В США сенатор блокирует назначения в Госдеп – требует санкций против Северного потока-2
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16:46
Рада ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на 1,3 млрд евро
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14:21
С 1 июля в Украине выросли пенсии - следующее повышение в октябре
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13:50
Шмыгаль поручил органам власти ликвидировать долги по зарплате
- 15:54
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08:39
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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09:11
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
- 08:39
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