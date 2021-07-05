Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси

Об этом сообщает 4 июля "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов - это почти в три раза больше, чем предыдущие суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020.

Ранее сообщалось, что европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.

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