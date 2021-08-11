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Строительство забора на границе с Беларусью признано в Литве проектом государственной важности

11.08.2021 / 12:20
Сейм Литвы признал проектом особой государственной важности возведение заграждения на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов, к проекту разрешено применять исключения при проведении госзакупок.

Парламент 10 августа 80 голосами "за", при двух голосах "против" и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством закон об оборудовании физического барьера у внешней границы Европейского союза с Беларусью, пишет агентство BNS.

Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно. "Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее", - подчеркнула она.

По ее словам, принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину. Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение - из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор.

По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро.

В конце мая Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

Источник

Беларусь, Литва
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