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Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

13.07.2021 / 13:19
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 12 июля в Брюсселе обсудит с коллегами из Евросоюза предложение ввести новые санкции против Беларуси, сообщает BNS.

С этим предложением министр выступает из-за влияния Минска на кризис с мигрантами в Литве.

Накануне заседания министр заявил BNS, что ЕС должен сдерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве политического шантажа в отношении всего Евросоюза.

Свое предложение 11 июля он обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно введенных секторальных санкций против Минска. Тот пакет санкций был утвержден в июне в связи с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. ЕС также ввел персональные санкции, реагируя на меры белорусских властей против оппозиции после прошлогодних президентских выборов.

С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литву начался наплыв нелегальных мигрантов. В целом на границе с Беларусью с начала этого года литовские должностные лица задержали 1,634 тыс. мигрантов - в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, ранее заявил, что власти республики не станут сдерживать нелегальных мигрантов, которые через Беларусь едут в Европу.

"Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - отмечал Лукашенко.

Кроме того, он говорил, что у Белоруссии из-за санкций ЕС нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов на границе.

В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Источник

санкции, ЕС, Беларусь, Литва
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