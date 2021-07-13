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В ЕС считают "очень вероятным", что потребуется третья доза вакцины – СМИ

13.07.2021 / 11:46
В Европейском союзе не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцина против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что потребуется третья бустерная доза, но источник в ЕС сообщил, что такой сценарий "очень вероятен".

Тот же источник не исключает возможности третьей дозы против COVID-19 уже в 2021 году, в зависимости от развития различных штаммов коронавируса.

Американская фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз большую защиту.

Европейская комиссия уже заключила соглашение с компанией на закупку 1,8 миллиарда доз до 2023 года.

Ранее сообщалось, что страны ЕС уже получили достаточно вакцины от коронавируса для того, чтобы обеспечить вакцинацию 70% своего взрослого населения.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, первой дозой в странах ЕС и Европейской экономической зоны привиты почти 64% взрослых, а завершили курс прививок - 44%.

Больше отстают по темпам вакцинации Румыния и Болгария. В последний первой дозой привиты лишь 17% населения.

Источник

коронавирус, вакцина, ЕС
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