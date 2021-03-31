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У Путина заявили, что без Украины не получится решить вопрос Донбасса

31.03.2021 / 17:16
Вопрос конфликта на Донбассе не получится решить без Украины. При этом нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает gazeta.ru.

В частности, ему задали вопрос, получится ли без участия Украины на конференции лидеров России, Германии и Франции решить вопрос Донбасса.

"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос (без участия Украины, - ред.). Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в Кремле отреагировали на гибель четырех украинских бойцов на Донбассе и заявили, что в зоне боевых действий есть риск силового сценария. Также там заявили, что готовят конференцию с участием Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Украинский лидер Владимир Зеленский не будет принимать в ней участие.

Украинское Министерство иностранных дел в ответ на это заявило, что на переговорах, которые касаются интересов Киеве, ничего не должно решаться без Киева.

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Донбасс, Путин, РФ
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