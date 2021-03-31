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Аваков: нужно приветствовать развитие нашего русского языка и позволить ему свободно развиваться

31.03.2021 / 16:18
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы сломать пропагандистскую монополию Российской Федерации на международном информационном рынке.

Об этом министр написал в Facebook.

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что надо приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и позволить ему свободно развиваться", - заявил Аваков.

Министр убежден, что государственным может быть только украинский язык - как язык предметной, суверенной страны. "Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и другие языки, которые живут в Украине - языки общения и культуры, семейное наследие, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам", - добавил он.

"Более того, в контексте подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в котором пропаганда такая большая - мы не только можем, но и должны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.

По его словам, для многих, кто понимает русский язык, важно уметь получать честную, а не путинскую информацию на своем языке. "Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды", - подчеркнул Аваков.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что распространение российских нарративов несет опасность для многих стран мира. В частности, Москва может попытаться "защищать русскоязычных", несмотря на согласие государств, где они проживают.

Источник

русский язык, Аваков
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