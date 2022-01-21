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Митрополит УПЦ рассказал, как познать Бога

21.01.2022 / 13:25
Митрополит УПЦ рассказал, как познать Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Без очищения своей души, без проникновения в её глубины, без понимания нравственных законов, которые оставил Господь, человек никогда не почувствует присутствия Бога в своей жизни

Лишь Бог является единственным источником добра, любви и справедливости в этом мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Бог познается только теми, кто чист душой, кто верует, что Он есть. И получает за это всегда вознаграждения. Такова воля Божья. Тому, кто её исполнит, Господь открывает дальнейшие глубины познания Себя, при условии, конечно, если жизнь человека будет богоугодной. И Он всё для этого даёт. Он даёт силу, дорожную карту, - слово Божье. От человека же требуется одно - желание. Этот путь трудный и длинный, требующий постоянного усилия. Но разве Господь не знает и не понимает этого? Он всегда будет рядом с нами. Зная нашу духовную слабость, Он даёт попутчиков - святых угодников», - сказал митрополит Лука.

Необходимо очищать свою душу, согревать её теплыми молитвами и наполнять ощущением присутствия Божьего, отметил владыка.

Архиерей считает, что «без очищения своей души, без проникновения в её глубины, без понимания нравственных законов, которые оставил Господь, человек никогда не почувствует присутствия Бога в своей жизни».

«И никогда не поймет, что лишь Бог является единственным источником добра, любви и справедливости в этом мире. Вот почему так важно вовремя начать путь внутреннего освобождения от сковывающих уз греха, чтобы постоянно пребывать в состоянии сердечного молитвенного искания Бога», - добавил иерарх УПЦ.

Митрополит Лука пожелал стараться очищать свои сердца, «чтобы в таинстве покаяния могли омыть свои грехи, а в таинстве Евхаристии наполнить душу Божественной силой».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, Бог
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