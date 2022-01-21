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Изданы книги известных иерархов об «украинском церковном вопросе»

21.01.2022 / 13:00
Изданы книги известных иерархов об «украинском церковном вопросе»
Источник: poznaniye.ru
Все четыре издания являются частью серии из 10-ти книг издательства «Познание» - «За единство Церкви»

Четыре книги выдающихся священнослужителей Поместных Православных Церквей в которых авторы анализируют сложившуюся вследствие антиканонических действий патриарха Варфоломея в Украине ситуацию в мировом Православии издали на русском языке.

Издания являются частью серии из 10-ти книг — «За единство Церкви», сообщается на сайте издательства «Познание».

Книга «Украинский церковный вопрос» — это сборник статей одного из наиболее авторитетных иерархов Элладской Православной Церкви, пламенного защитника чистоты исповедания Церкви и целостности её канонического строя, митрополита Пирейского Серафима. Тексты были написаны владыкой в течение 2018–2020 годов в ответ на события в церковной жизни Украины.

В издание «За единство Церкви» вошло письмо митрополита Видинского Даниила Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту и членам Священного Синода Болгарской Православной Церкви. Письмо представляет собой краткое историко-каноническое исследование, в котором деятельность Фанара всесторонне анализируется на основании документов о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату в 1686 году, канонических правил и томосов Константинопольского Патриархата.

В книге можно найти оригинал письма на болгарском, а также его переводы на русский, английский и греческий языки, которые были разосланы Предстоятелям и иерархам ряда Поместных Православных Церквей: Александрийского, Иерусалимского, Румынского Патриархатов, а также Кипрской, Элладской и Албанской Православных Церквей.

Также вышел перевод изданной в афонском монастыре Григориат книги «Права Церквей и единство Церкви».

«В наши дни Церковь подвергается волнению, и её единство испытывается так называемым украинским церковным вопросом. Одностороннее предоставление автокефалии раскольничьим группировкам без получения предварительного согласия всех Поместных Церквей ввергает в глубокое смятение многих православных верующих. И самые большие опасения вызывает возможность глубокого разделения и раскола. Серьёзные пастырские проблемы уже возникают на приходах православной диаспоры, а также на Святой Горе Афон. Написание данной книги было вызвано любовью к Церкви и чувством тревоги за неё. Это - «призыв к единству» в тот момент, когда из-за так называемого украинского вопроса её единство подвергается опасности», - сказано в аннотации книги.

В книге «Вклад в диалог по Украинской автокефалии» клирик Элладской Православной Церкви протопресвитер Анастасий Гоцопулос высказывается против вступления греческого духовенства в общение с украинскими раскольниками.

«Отец Анастасий - священник из города Патры, один из немногих, кто возвысил голос в защиту истинного положения дел в Украине в нынешнее тревожное время», - говорится в аннотации.

Все четыре издания являются частью серии из 10-ти книг издательства «Познание» — «За единство Церкви». Среди авторов ближайших публикаций - епископ Моравичский Антоний (Пантелич) (Сербская Православная Церковь) и другие.

Как сообщалось, в декабре 2021 года состоялась презентация русскоязычного перевода книги митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный Украинский вопрос и его разрешение согласно Божественным и священным канонам». В своём труде владыка разобрал каноническую подоплёку современных церковных проблем и аргументировал беззаконность действий патриарха Варфоломея в Украине.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Поместные Церкви, Фанар, Поместные
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