В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия

Участие в торжествах Украинской Православной Церкви в честь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия представителей Поместных Церквей означает признание Мировым Православием каноничности УПЦ и ее Предстоятеля как единого Митрополита Киевского и всея Украины.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Приехали гости из Поместных Церквей, прямо говорили, что "наше пребывание здесь означает не что иное, как поддержку канонической Церкви" (слова митрополита Карфагенского Мелетия). Все они в своих официальных текстах обращались к Митрополиту Онуфрию с титулом "Блаженнейший" и "Митрополит Киевский и всея Украины"», - написал он.

Такое обращение, поясняет протоиерей, означает признание Мировым Православием Блаженнейшего Онуфрия единственным православным Митрополитом Киевским и всея Украины, вопреки прогнозам Фанара.

«Помните прошлогоднее письмо патриарха Константинопольского Варфоломея, где он писал Блаженнейшему, что после Объединительного Собора (Собор ПЦУ от 15 декабря – прим. ред.) Блаженнейший не вправе носить титул "Митрополит Киевский и всея Украины»? Так вот, никто из Поместных Церквей этих придуманных Фанаром фантазий не признает, а продолжает признавать и обращаться к Митрополиту Онуфрию как к "Митрополиту Киевскому и всея Украины"», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он также добавил, что эти обращения имели не личный характер отдельных иностранных епископов, выражая их собственную точку зрения, а были использованы в официальных текстах приветствий за подписью Предстоятелей Поместных Церквей.

«Никто не оспаривает титул "Митрополит Киевский и всея Украины". Для всех Поместных Церквей, кроме Фанара, именно Онуфрий является законным митрополитом Киевским и всея Украины», - написал замглавы ОВЦС УПЦ.

Как сообщалось, 24-25 июня в Киево-Печерской лавре прошли торжества в честь Дня ангела, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в которых приняли участие тысячи верующих со всей Украины, а также представители Поместных Православных Церквей.