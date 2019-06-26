РФ отказывается выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков

Об этом сказал 25 июня, в день, когда истекает срок выполнения приказа трибунала России отпустить пленных моряков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – цитируют Пескова "РИА Новости".

"Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда.

Он также заявил, что позиция России "была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями".

Ранее во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ПАСЕ будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - подчеркнул президент.

Напомним: 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

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