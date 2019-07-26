Войти | Зарегистрироваться
17:11

пятница,
26 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

СБУ: российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины

26.07.2019 / 17:01
Следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного 25 июля российского танкера NEYMA, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что Украина – это правовое государство, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Напомним, ранее следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как танкер NEYMA, который. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Позже в СМИ появилась информация об освобождении моряков танкера. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Киеве, а также российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее данным, российские моряки с NEYMA пересекли границу Украины с Молдовой.

Источник 

моряки, танкер, СБУ, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.