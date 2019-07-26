СБУ: российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что Украина – это правовое государство, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Напомним, ранее следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как танкер NEYMA, который. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Позже в СМИ появилась информация об освобождении моряков танкера. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Киеве, а также российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее данным, российские моряки с NEYMA пересекли границу Украины с Молдовой.

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